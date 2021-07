Cidade 08/07/2021 10:33 Assessoria Prefeitura e Câmara trabalham em sintonia por Alta Floresta Foto: Divulgação Na última segunda-feira, 05/07, o prefeito Chico Gamba e o presidente da Câmara, vereador Oslen Dias (Tuti), sempre atentos no sentido de acompanhar o andamento das obras em execução no município, estiveram visitando a comunidade Cristalina no setor Sul. Essa ponte que dá acesso à Comunidade Cristalina, constatada estar em péssimas condições, está tendo a sua estrutura trocada, o que antes era de madeira, agora vai ser de concreto, com a utilização de 10 tubos. Segundo informou o prefeito, ele quer substituir todos os bueiros de madeira por concreto, uma vez que dão problema com o tempo, por isso “tubos e aduelas (quando necessário) de concreto, darão fim a esses problemas” disse o prefeito Chico, com o aval do presidente do Legislativo.

