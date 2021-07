Cidade 09/07/2021 05:31 Mato Grosso terá sexta de ce baixa umidade do ar Foto: Reprodução O calor forte continua nesta sexta-feira (9) e fecha com “chave de ouro” a semana em Mato Grosso. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alguns municípios podem registrar temperaturas de até 37°C. A umidade continua em queda e pode representar um perigo para a saúde. Em Cuiabá, a temperatura mínima desta sexta deve ser de 19°C e a máxima deve ficar em 33°C. Além do calor, a baixa umidade do ar também deve incomodar os cuiabanos. Por aqui, o índice de umidade relativa do ar oscila entre 20% e 50%. O céu deve ser claro e com quase nenhuma nuvem. Várzea Grande compartilha de um clima parecido. Por lá, a mínima deve ser de 17°C enquanto a máxima pode chegar a 33°C. A umidade relativa do ar oscila entre 20% e 60% e o céu, assim como Cuiabá, também deve ser claro e com poucas nuvens. Já em Alta Floresta, a mínima desta sexta deve ser de 22°C e a máxima deve ficar em 36°C. Além do calor, a baixa umidade do ar oscila entre 19% e 51%. O céu deve ser claro e com quase nenhuma nuvem. O calor escolheu apenas um campeão dessa vez e é o município de Apiacás que deve registrar mínima de 20°C e máxima de 37°C. Apesar disso, todo o Nortão de Mato Grosso deve sentir temperaturas acima dos 35°C nesta sexta. Umidade do ar em níveis perigosos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o nível de umidade relativa do ar recomendada para o ser humano fica entre 50% e 60%. A umidade do ar em Cuiabá, no entanto, chegou em apenas 15% na tarde desta quinta-feira (8). Níveis tão baixos são encontrados apenas em desertos ao redor do mundo.

