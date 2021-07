Cidade 14/07/2021 14:05 Temperaturas devem cair; INPE prevê mínima de 14º em Paranaíta, Carlinda 15º e Alta Floresta 16º Foto: Reprodução De acordo com Centro de Previsões de Tempo e Estudos Climáticos, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais previu que a temperatura deve cair em algumas cidades de Mato Grosso. A mudança é em decorrência de uma massa de ar frio. No município de Paranaíta, a mínima deve ser de 14° a partir de amanhã, A máxima no decorrer da semana, não passa de 34. Em Alta Floresta, no sábado a temperatura podem chegar a 16 graus e na segunda-feira pode chegar a 18º com a máxima de 28.. Em Carlinda, a mínima amanhã também deve ser 14º, no fim de semana chegando até a 16º. A máxima deve chegar aos 31 graus. Em Nova Monte Verde, a previsão é que faça 16° amanhã chegado a 15º na sexta-feira . Já em Apiacás pode registrar mínima de 18º amanhã e 17 sábado e domingo. A máxima fica na casa dos 33º. Em Nova Bandeirantes a previsão para amanhã é de 17º e na sexta-feira 15º com a máxima de 34°. Segundo o Inpe, mesmo com uma nova frente fria, a probabilidade de chuva é de 5% em na região norte de Mato Grosso com informações Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

