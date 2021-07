Cidade 17/07/2021 05:33 Estadão Conteúdo Prefeitos se articulam para conseguir os trilhos da Ferronorte Enquanto a construção da Ferronorte ‘patina’ na burocracia, os prefeitos das cidades que serão cortados pelos novos trilhos estão acelerando as tratativas para também garantir um terminal. A escolha dos locais que terão ramais ferroviários é feita pela empresa Rumo, responsável pela obra de ampliação. Dentre as cidades cotadas, Cuiabá já garantiu o seu. “O prefeito [Emanuel Pinheiro] recebeu o protocolo de licenciamento, para estudo do futuro terminal em Cuiabá. Agora vão ser apresentado os desenhos necessários”, afirmou Francisco Vuolo, presidente do Fórum Pró-Logística. Grande produtor de grãos e sede de indústrias de beneficiamento de soja, o município de Primavera do Leste pode ser outra cidade contemplada com a infraestrutura. Nesta semana, o prefeito da cidade, Leonardo Bertolin (MDB), recebeu os representantes da Rumo Logística para tratar sobre o tema. “Estamos na reta final de avaliar, no ponto de vista de investimento. Tivemos avanço grande na questão da engenharia e licenciamento ambiental e precisamos concluir a parte regulamentar com o governo de Mato Grosso”, declarou João Alberto Abreu, representante da Rumo. Representantes da Rumo também estiveram em Lucas do Rio Verde, onde os trilhos irão ‘desaguar’, para tratar do projeto da ferrovia. Durante a reunião, o presidente da Rumo, João Alberto Fernandez de Abreu, destacou o interesse da empresa na construção dos terminais e ampliação da malha ferroviária da Ferronorte. “Nós temos aqui uma região próspera, rica, que vem sustentando a balança comercial brasileira, como todos nós sabemos”, disse. A previsão inicial aponta para um investimento total de R$ 8,5 bilhões na extensão da Ferronorte até Lucas do Rio Verde. A quilometragem da ferrovia ainda é desconhecida, pois depende da definição do traçado.

Voltar + Cidade