Cidade 21/07/2021 07:52 Assessoria 7ª CIBM realizou formação de Brigadistas em Nova Monte Verde Foto: Divulgação O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, por meio da 7ª CIBM, com sede em Alta Floresta, em parceria com a Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, promoveu Curso de capacitação de prevenção e combate ao incêndio florestal. O objetivo do curso é formar brigada, compostas por colaboradores do município, capacitando os mesmos para ação segura, preventiva e combativa em situações de Incêndios Florestais. Após a teoria, os alunos do curso de brigadista foram levados a campo, onde simularam técnicas importantes sobre primeiros socorros com materiais presentes na natureza, receberam orientação sobre a utilização dos equipamentos em uma ação demonstrativa de prevenção e combate a incêndios em vegetação. Como Nova Monte Verde não possui uma unidade do Bombeiro, a criação da brigada de incêndios florestais irá facilitar o combate em áreas de risco, principalmente no período proibitivo de queimadas quando a vegetação está mais vulneral por causa da estiagem

