A primeira-dama de Alta Floresta, Vilma Boaro Gamba, visitou as comunidades Ourolanda e São Matheus (Gleba Jacaminho) região da pista do cabeça onde fez entregas de cobertores do aconchego, acompanhada da secretária de Cultura e Juventude, Elisa Gomes Machado, do vereador Naldo e do psicólogo Rafael Magalhães.

Vilma escolheu a região da pista do cabeça para iniciar o seu trabalho social devido à proximidade com a comunidade. “Várias vezes estive aqui com o Chico na época que ele era secretário de agricultura, inclusive passei um dia das mães, agora o Chico prefeito não vou esquecer da Gleba Jacaminho que é a comunidade que eu mais visitei”, reafirma a primeira-dama.

O projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, encabeçado pela primeira-dama está em fase de estruturação e implantação e visa criar uma interação entre as secretarias, levando um olhar mais humanizado e afetivo em relação a nossa cidade. “Estou com esse projeto em fase de implantação, provavelmente vamos começar a trabalhar mesmo ano que vem, por causa da pandemia, ainda não podemos fazer acontecer”.

Durante a visita a gestora do projeto fez entrega de cobertores para algumas famílias e ouviu os anseios dos moradores “Queremos ouvir da comunidade o que eles precisam, qual a necessidade para a gente correr atrás para melhorar a vida dessas pessoas”, disse a primeira dama em reunião. Os cobertores fazem parte do programa Aconchego, desenvolvido pelo Governo do Estado

Com 34 anos de casados, 25 destes morando no sitio, sempre partilhando das lutas do marido, Vilma conhece bem a realidade do homem do campo e a importância para a população. “Eu sei o valor que tem uma pessoa que mora no sitio, a necessidade, o esforço que ele faz, porque cidade não existe sem ter o homem do campo produzindo”, destacou.

O projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, tem o intuito de promover ações esportivas, culturais e assistenciais, com programas que estimulem o esporte, a inclusão social, a redução da violência, prevenção do alcoolismo, entre outros, além do apoio a projetos sociais desenvolvidos pelo município e de criar e ampliar espaços de lazer e entretenimento.