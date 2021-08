UNICEF, AMM, APDM, UNDIME e CONGEMAS realizam um pacto pela infância em Mato Grosso na realização do Selo UNICEF

Os municípios de Mato Grosso estão sendo convidados a participar de um grande pacto pela infância: Selo UNICEF edição 2021 - 2024. A iniciativa liderada pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância (UNICEF) visa promover, em parceria com o Governo do estado, da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Associação Para Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato Grosso (APDM), União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS) e parceria técnica do Instituto Peabiru, entre outros, uma agenda municipal em que os direitos de crianças e adolescentes sejam prioridade absoluta.

Ensino remoto, evasão escolar, cobertura vacinal e saúde mental são alguns dos desafios que os municípios enfrentam para garantir políticas públicas para crianças e adolescentes, situação agravada com a pandemia da covid-19. Por isso, o Selo UNICEF buscará fortalecer a atuação das gestões municipais nesses e em muitos outros desafios. Prefeitos e prefeitas têm até o dia 8 de agosto para realizar a adesão (https://www.selounicef.org.br/adesao). Todos os municípios dos 9 estados da Amazônia Legal estão convidados.

O objetivo do Selo UNICEF é fortalecer as políticas públicas em áreas centrais para a realização e a garantia dos direitos de meninas e meninos em cada município, o Selo UNICEF traz impactos concretos e de longo prazo.

Até o momento 36 municípios já aderiram à iniciativa no estado, resultado alcançado com inúmeras estratégias, como o Dia D pela adesão, realizado no último dia 09.07 em Cuiabá. A adesão é feita pelos prefeitos e prefeitas dos municípios, com acompanhamento dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, em um processo de forma online, pelo site https://www.selounicef.org.br .

ADESÕES

O processo para adesão do Selo UNICEF deve ser realizado exclusivamente pelo site www.selounicef.org.br . O prefeito ou prefeita, ou uma pessoa de confiança, deve preencher um formulário com informações do Prefeito/a; Vice-prefeito/a; Secretário/a (s) Municipal de Assistência Social, de Educação e de Saúde; Presidente do CMDCA e Articulador/a do Selo UNICEF e Mobilizador/a de Adolescentes escolhidos (as) pelo prefeito (a).

"O município tem um papel essencial na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. É no município que as crianças nascem, crescem e se desenvolvem e as políticas públicas se tornam realidade, trazendo mudanças concretas na vida dessas meninas e meninos. Por isso, é fundamental um esforço amplo e conjunto com foco nesses territórios. É esse o compromisso do UNICEF e das nove instituições que estão conosco na nova edição do Selo UNICEF", ressalta a representante do UNICEF no Brasil, Florence Bauer.

Sobre o Selo UNICEF

Maior projeto do Fundo das Nações Unidas (UNICEF) no Brasil, ao aderir ao novo Selo UNICEF, os municípios assumem o compromisso de desenvolver um conjunto de Ações Estratégicas de Políticas Públicas e de Participação Social. Elas têm o objetivo de promover os direitos das crianças e dos adolescentes.

A Iniciativa acompanha os quatro anos de gestão municipal, com uma metodologia que inclui o monitoramento de indicadores sociais e a implementação de ações que ajudem o município a cumprir a Convenção sobre os Direitos da Criança, que no Brasil é refletida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), norteados também pela Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS).

Unem-se ao UNICEF nesse compromisso o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal; o Consórcio Nordeste; a Associação Brasileira de Municípios (ABM); a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (Undime); o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas); o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass); a Confederação Nacional de Municípios (CNM); e a Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Cada instituição apoiará os municípios no desenvolvimento e na implementação de políticas públicas em diferentes áreas essenciais à vida das crianças e dos adolescentes.

Serviço: Adesão ao Selo UNICEF 2021-2024

Prazo: 08.08.2021

Onde: exclusivamente pelo site do Selo UNICEF www.selounicef.org.br .

Selo UNICEF em números

Lista de municípios que já aderiram a edição 2021-2024 (até 28.07)

• Alto Taquari/MT

• Apiacás/MT

• Araguainha/MT

• Arenápolis/MT

• Barra do Garças/MT

• Campo Novo do Parecis/MT

• Campo Verde/MT

• Campos de Júlio/MT

• Cuiabá/MT

• Diamantino/MT

• Gaúcha do Norte/MT

• General Carneiro/MT

• Jaciara/MT

• Jauru/MT

• Lucas do Rio Verde/MT

• Marcelândia/MT

• Matupá/MT

• Nortelândia/MT

• Nossa Senhora do Livramento/MT

• Nova Brasilândia/MT

• Nova Marilândia/MT

• Nova Olímpia/MT

• Nova Monte Verde/MT

• Paranaíta/MT

• Poconé/MT

• Primavera do Leste/MT

• Rondolândia/MT

• Rosário Oeste/MT

• Santa Terezinha/MT

• Santo Antônio do Leverger/MT

• Sapezal/MT

• Sinop/MT

• Tabaporã/MT

• Tangará da Serra/MT

• Vale de São Domingos/MT

• Vila Bela da Santíssima Trindade/MT

Lista de municípios certificados na edição 2017-2020

74 municípios aderiram na última edição, e 11 foram certificados.

• Arenápolis

• Campo Verde

• Diamantino

• Gaucho do Norte

• Jaciara

• Lucas do Rio Verde

• Nova Brasilândia

• Nova Marilândia

• Querência

• Rondonópolis

• São José do Rio Claro

Confira os resultados do Selo UNICEF no Mato Grosso na ultima edição: https://www.selounicef.org.br/resultados-mato-grosso