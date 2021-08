Cidade 08/08/2021 10:16 Ray Silva - Assessoria Prefeito de Paranaíta dá ordem de serviço para revitalizar o cemitério Municipal Foto: Divulgação Revitalizar os espaços públicos para garantir conforto e um ambiente agradável as pessoas, é assim o que pensa o prefeito Osmar de Paranaíta. O gestor esteve com sua equipe no Cemitério Municipal que será totalmente revitalizado e receberá asfalto nas duas ruas principais e calçamento em Paver em todas as ruas mais estreitas além de arborização, paisagismo e jardinagem, uma completa revitalização que também incluirá no futuro uma nova capela mortuária que já está sendo planejada e reestruturação do cruzeiro central. Para o prefeito Osmar o ambiente do cemitério municipal, é um santuário para nós cristãos e terá sempre da administração, um olhar e um cuidado especial, pois é naquele local onde as pessoas visitam seus entes queridos com muito respeito e carinho e realizam suas orações.

