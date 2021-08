Cidade 10/08/2021 04:41 Secretaria de Saúde de Vera inicia vacinação contra Covid-19 para pessoas de 30 acima A Prefeitura Municipal de Vera através da Secretaria de Saúde e Saneamento por meio da Coordenação da Sala de Vacinas inicia nesta segunda-feira (09), a vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 30 anos acima. Desta forma o público alvo desta faixa etária já pode procurar as Unidades Básicas de Saúde Sol Nascente e Vida Nova, para tomar a vacina, vale lembrar que as pessoas devem comparecer fazendo uso de máscaras de proteção facial, munidos de documentos pessoais, do cartão de vacinas e do cartão do SUS. Esta semana a Coordenação da Sala de Vacinas passa a estender o horário de vacinação nas terças e quartas-feiras onde os horários de atendimento serão das 07h30 às 10h30 e das 13h30 às 20h. De acordo com a técnica de enfermagem e coordenadora da sala de vacinas Rosemeire Rosa da UBS 1 Sol Nascente, estender o horário se faz necessário para facilitar a vacinação das pessoas que estão dentro da faixa etária que devido ao trabalho ainda não conseguiram se vacinar. Vale lembrar que quem faz parte de qualquer uma das faixas etárias já liberadas ou dos grupos prioritários que ainda não conseguiram se imunizar pode procurar as salas de vacina nas duas UBSs. Nas segundas, quintas e sextas-feiras o horário de atendimento para a vacinação continuará normal das 07h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. Até o momento cerca de 5958, já foram imunizadas em Vera. Ao todo o município recebeu 7805 doses. Entre os grupos prioritários preconizados pelo Ministério da Saúde, que já foram imunizados estão; trabalhadores da saúde, idosos institucionalizados, idosos de 90 anos e mais, idosos de 80 anos e mais, idosos de 70 a 79 anos, idosos de 60 a 69 anos, pessoas de 50 a 59 anos, pessoas de 40 a 49 anos, profissionais de força de segurança e salvamento, pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas, trabalhadores da educação, lactantes, trabalhadores do transporte de carga, trabalhadores de indústrias, trabalhadores de limpeza urbana, e pessoas de 35 a 39 anos.

