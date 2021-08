Cidade 13/08/2021 07:28 Driely Melo I Assessoria Prefeitura de Apiacás realizará mutirão da limpeza “Bota Fora” a partir de segunda (16) Foto: Divulgação A Prefeitura Municipal de Apiacás, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo dará início na próxima segunda-feira, 16/08, ao grande mutirão de limpeza “ Bota Fora”, o objetivo e deixar a cidade limpa, sem entulhos nas frentes das residências. O mutirão foi determinado pelo prefeito Júlio César que tem como preocupação manter a cidade limpa e organizada. No dia 16 de agosto o mutirão começará pelo Bairro Primavera, logo após Bairro Bom Jesus, Bairro União, Residencial Sueli Pastorello e Setor Pioneiro. Para o prefeito, Júlio, uma de suas preocupações e manter a cidade limpa. “Nosso objetivo é tornar nossa cidade referência de limpeza. Para que isso se concretize a equipe Secretaria Municipal de Urbanismo estará promovendo a partir da semana que vem dia 16 agosto um grande mutirão de limpeza que passará em todos os bairros. É importante que cada morador faça a devida limpeza de seus quintais jogando os lixos na frente de suas residências, pois estaremos passando e recolhendo. A colocação de entulhos e detritos em frente aos imóveis em datas diferentes das estipuladas nas campanhas de limpeza urbana implicará na aplicação de multa ao infrator no valor de R$294,00 reais que está nos termos da Lei Municipal nº 817/2013. Conto com a colaboração de todos”. Diz o prefeito.

