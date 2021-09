Cidade 06/09/2021 11:13 Nortão Online Acidente envolvendo 4 veículos deixa três pessoas em estado grave em Colíder Foto: Angela Fogaça Um acidente envolvendo quatro veículos ocorreu na noite de ontem, domingo (05), em Colíder e deixou três pessoas com ferimentos graves. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, que atendeu o acidente, o fato ocorreu por volta das 19h00, na estrada da comunidade Veraneio, próximo à fazenda Abacaxi Quebrado. Uma caminhonete Hilux e um Fiat Argo estavam estacionados na lateral da estrada e uma moto Honda Bros, que seguia sentido Colíder, passou pelos veículos e logo em seguida foi atingida por uma picape Montana, que vinha em sentido contrário. O Montana colidiu frontalmente com a moto. Em seguida o carro rodou e bateu na caminhonete Hilux, que empurrou o Fiat Argo. Um casal que estava na moto sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital regional pelo Corpo de Bombeiros. O condutor da Montana também ficou ferido e foi conduzido ao hospital pelos bombeiros, com suspeita de fratura no quadril.

