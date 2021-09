Cidade 27/09/2021 08:47 Assessoria Secretaria de Educação e Lions efetuam entrega de toucas para merendeiras em Nova Monte Verde Foto: Divulgação Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Lions Club de Nova Monte Verde-MT, possibilitou a confecção de toucas para merendeiras escolares do município. A entrega foi realizada na última segunda (20), com a presença da Secretária de Educação Ângela Ferro, Coordenadora Pedagógica Aldelene Pereira, Presidente do Lions Patrícia Galvão e a Diretora de Meio Ambiente do Lions Luciana Pereira. As toucas entregues são de fácil higienização e reutilizáveis, e está diretamente ligado ao objetivo da ação que é a conscientização em cuidar do meio ambiente. O ato faz refletir que este cuidado deve ser uma atitude comum de todos os seres humanos. A secretaria agradece a iniciativa e parceria realizada com o Lions, em nome de todas as merendeiras do município.

