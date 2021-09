Cidade 28/09/2021 09:13 SENAR realiza Mutirão no Assentamento São Pedro com parceria da Prefeitura de Paranaíta e Sindicato Rural Foto: Divulgação A População Rural agradece a grande mobilização do Mutirão Rural do SENAR com parceria da Prefeitura de Paranaíta e Sindicato Rural, um evento realizado no Assentamento São Pedro nesta Segunda-feira 27 de setembro na comunidade Sombra da Manhã, e que resultou em centenas de atendimentos e ofertou vários serviços gratuitos para a comunidade, dentre eles; atendimentos médicos e odontológicos, optometria (óculos), palestras saúde do homem e da mulher, testes rápidos, vacinas, cortes de cabelo, emissão de documentos, entrega de mudas e orientações técnicas, orientações aos microempreeendedores, cartório eleitoral, INSS, bolsa família e assistência psicológica. Estiveram presentes os secretários municipais: Porfival Jr (Governo), Eder Fabiano (Administração), Andréia Reis (Saúde), Angelo Diosnel (indústria e Comércio), Netinho (Turismo), Tânia Portugal (Adjunta da Assistência Social), Ray Silva (Comunicação) e Servidores Representando todas as secretarias: Ivan Moreno de Jesus (Presidente do Sindicato Rural), Fabio Jacobi (representante do SENAR) e Soninha Berlanda (vereadora representando a Câmara).

