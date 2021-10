Cidade 04/10/2021 11:16 Assessoria de Imprensa Prefeitura de Vera lança o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2021) Contribuintes devem procurar o Departamento de Tributação da Prefeitura de forma presencial ou através do whatsapp (66) 99214-9732. A Administração Municipal de Vera lançou o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2021), que permite que pessoas físicas e jurídicas do município com dívidas ativas quitem seus débitos com até 100% de desconto sobre juros e multas. O REFIS permite que os devedores de impostos e taxas municipais, inscritos em dívida ativa, quitem seus débitos com 100% de desconto sobre juros e multas pagando a dívida em cota única. No entanto, os contribuintes têm a opção de pagar parcelado recebendo 50% de desconto optando por pagar em até duas parcelas, a primeira com vencimento em 11 de outubro e a segunda em 10 de novembro de 2021. O pagamento será feito no ato do requerimento do REFIS e a outra parcela com vencimento em até 30 dias. Já o munícipe que optar por dividir em até 3 parcelas terá o desconto de 25% sendo a primeira parcela para 11 de outubro, a segunda para 10 de novembro e a terceira para 10 de dezembro. Para aderir ao REFIS 2021, os munícipes devem comparecer na Prefeitura Municipal de Vera de forma presencial e procurar o setor de Tributação ou solicitar informações através do whatsapp do Setor de Tributação da Prefeitura de Vera que é o (66) 99214-9732. Participe, não perca esta oportunidade de quitar seus débitos junto ao município.

