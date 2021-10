Cidade 26/10/2021 07:54 Chapada dos Guimarães conta com patrulha rural Foto: Sindicato Rural Propriedades rurais de Chapada dos Guimarães estão sendo assistidas pela Patrulha Rural Georreferenciada. O cadastramento das fazendas, colaboradores, maquinários, veículos, entre outros, já estão sendo realizados, assim como a fixação de placas de identificação na porteira da propriedade. A iniciativa é uma parceria da Polícia Militar (PM), Sindicato Rural e prefeitura de Chapada dos Guimarães. A princípio duzentas placas serão fixadas nas propriedades assistidas pelo projeto. O sindicato rural fez a doação de cem placas e a prefeitura outras cem. “Para garantir a segurança no campo, o Sindicato Rural de Chapada dos Guimarães vem trabalhando, juntamente com a PM e a prefeitura, conscientizando os produtores rurais da importância de colaborar com a Patrulha Rural. Com o policiamento especializado na zona rural, chácaras, sítios e fazendas, vamos conseguir continuar produzindo com segurança”, declarou o presidente do Sindicato Rural de Chapada, Alex Humberto de Faria. Segundo o presidente Alex de Faria, os produtores rurais estão esperançosos de que a Patrulha Rural vai levar segurança ao campo e ainda coibir as tentativas de roubos e furtos de gado, defensivos agrícolas, equipamentos, fertilizantes, entre outros insumos. “Os produtores rurais estão colaborando com a iniciativa, estão abrindo a porteira da fazenda para os cadastramentos e ansiosos para a fixação da placa”, contou Alex. O líder explicou a importância da placa de identificação e do cadastramento: “Com a identificação da fazenda, em caso de ocorrência, os policiais já têm todo o perfil do imóvel e das pessoas que circulam na área, facilitando assim o acesso ao endereço da fazenda e a agilidade de atendimento”, destacou. Em caso de atitudes suspeitas próximo à propriedade, o produtor rural tem acesso direto à PM. Conforme o presidente, em situação de suspeita ou um caso de emergência, o produtor pode passar os dados e a localização diretamente para a PM pelos canais de comunicação instituídos para contato de todos os assistidos pela Patrulha Rural. Sobre o Patrulhamento Rural – Implantado em Mato Grosso pela Polícia Militar (PM), começou com um projeto piloto no Sindicato Rural de Rondonópolis, com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), para coibir e reduzir os índices de roubos e furtos nas áreas rurais do estado. A parceria prosperou e já são mais de 10 Sindicatos Rurais de Mato Grosso envolvidos neste programa. Em 2021 são 1.600 propriedades rurais cadastradas e cerca de 700 placas fixadas. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) também é parceiro do Projeto de Patrulhamento Rural. O papel da instituição é capacitar e qualificar os militares para que eles possam utilizar equipamentos modernos como drones e outros para atingir áreas maiores na hora de fazer o patrulhamento. O Senar-MT já deu mais de 10 treinamentos para policiais militares que fazem parte deste projeto.

Voltar + Cidade