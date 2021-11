Cidade 10/11/2021 11:43 Redação I Nativa News Chuva intensa alaga MT-320 próximo ao rio Teles Pires; tráfego flui normalmente Foto: Divulgação Parte da rodovia MT-320 se encontra com pontos de alagamento devido ao volume de chuvas que cai desde o final de semana na região. Entre os municípios de Nova Canaã do Norte e Carlinda, a atenção dos condutores precisa ser redobrada.

Conforme a concessionária Via Brasil, foi feito um bueiro celular no local, mas a quantidade de chuva fez transbordar e a enxurrada cobriu a pista. Sem danos aparentes ao pavimento, no foram local instalando cones, sinalização e controle do tráfego.

