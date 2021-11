Cidade 12/11/2021 06:39 Líria Rezende/Concursos no Brasil Prefeitura de Colíder abre 150 vagas em seleção simplificada Seguem abertas as inscrições do processo seletivo Prefeitura de Colíder, que oferta 150 vagas imediatas mais cadastro reserva para professores, técnicos e apoio administrativo, conforme edital nº 001/2021. Os vencimentos estão na faixa entre R$ 1.823,59 e R$ 5.055,06, com jornadas semanais de 20 a 40 horas. As inscrições permanecem abertas até o dia 15 de novembro de 2021, pelo site Método Soluções, banca organizadora do certame. Serão cobradas taxas nos valores de: Ensino médio – R$ 40,00;

Ensino superior – R$ 60,00. Além da formação de cadastro reserva, das 150 vagas imediatas anunciadas, quatro são destinadas a pessoas com deficiência (PcD). Os contratados serão lotados nas áreas urbana e rural de Colíder, de acordo com as escolas detalhadas no anexo I do edital de abertura. Confira as oportunidades: Nível médio Apoio Administrativo Educacional

R$ 1.823,59 para 30 horas semanais: Nutrição Escolar – Cozinheiro;

Manutenção da Infraestrutura – Zelador;

Motorista;

Vigia. Técnicos

R$ 1.823,59 para 30 horas semanais:

Técnico Administrativo Educacional;

Técnico em Desenvolvimento Infantil. Nível superior Professores

Até R$ 5.055,06; jornadas de 20 a 40 horas semanais: Educação Infantil e Anos Iniciais;

Geografia;

História;

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Educação Física;

Artes;

Ciências;

Computação;

Educação Religiosa;

Matemática;

Ciências. Processo seletivo Prefeitura de Colíder: etapas Comum a todos os candidatos, a prova objetiva está prevista para o dia 05 de dezembro de 2021, no período matutino, com duração máxima de três horas. Serão aplicadas 22 questões de múltipla escolha sobre Conhecimentos Gerais (oito perguntas) e Específicos (14 tópicos), com conteúdo programático a ser divulgado pela banca organizadora. Haverá uma segunda fase, a prova de títulos, baseada na documentação digitalizada e enviada via área do candidato. Para o cargo de Professor serão considerados cursos de pós-graduação, além de artigo científico ou livro publicado na área nos últimos três anos. Cursos de profissionalização (programas Arara Azul ou Profuncionário) e nível superior na área integram a pontuação de títulos para técnicos e apoio administrativo, além de Técnico em Desenvolvimento Infantil. Candidatos às vagas de educador físico com pós-graduação na área também poderão ter pontuação atribuída por meio do envio de comprovantes. O passo a passo com especificações da etapa de títulos encontra-se no item 10 e nos anexos do edital de abertura. Saiba mais Os contratos de trabalho dos selecionados terão validade a partir do dia 1º de fevereiro de 2022 e se estendem até 16 de dezembro do mesmo ano. Poderá haver prorrogação por igual período, a critério da administração municipal. em caso de dúvidas, solicitadas à banca organizadora pelos canais: (66) 99965-2416, (65) 2127-6336 e Outras informações sobre o processo seletivo Prefeitura de Colíder podem ser acessadas diretamente no edital publicado ou,, solicitadas à banca organizadora pelos canais: (66) 99965-2416, (65) 2127-6336 e [email protected]

