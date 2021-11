Cidade 26/11/2021 08:59 Luana Souza - PCI Concursos Dois novos Processos Seletivos são divulgados pelo Município de Apiacás Seleção será mediante a aplicação de prova objetiva para todos os cargos, prova de títulos para os cargos de professores, e prova prática para os cargos de motoristas Foto: Divulgação A Prefeitura de Apiacás, no estado do Mato Grosso, torna pública a abertura de dois novos Processos Seletivos, que juntos visam o provimento de 77 vagas e a formação de cadastro reserva de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior. Há oportunidades distribuídas dentre os seguintes cargos e seus respectivos editais: Edital nº 002/2021: Agente Administrativo (3); Apoio Administrativo Educacional (6); Assistente Social (Assistência Social) (2); Assistente Social (Saúde) (1); Assistente Social (Educação) (1); Auxiliar de Serviços Gerais (4); Auxiliar de Consultório Dental (1); Bioquímico (2); Educador Social (3); Enfermeiro (4); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (1); Médico Clínico Geral (1); Motorista (4); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Professor - Nível Superior (5); Psicólogo (assistência social) (1); Psicólogo (Educação) (1); Serviços Gerais (8); Técnico Administrativo Educacional (1); Técnico em Enfermagem (11); Tratorista (1); Veterinário (1) Vigia (3);

Edital nº 003/2021: Motorista (3); Professor Nível Médio (2); Professor Nível Superior (3). Cabe ressaltar que dentre o total de vagas ofertadas, há aquelas que são voltadas às pessoas especificadas nos editais de abertura. Quando contratados, os profissionais contarão com salários mensais que podem variar de R$ 1.010,17 a R$ 14.319,15, para desempenharem atividades em carga horária semanal de 20 a 40 horas. Procedimentos de participação Os interessados poderão realizar as inscrições no período de 29 de novembro de 2021 a 10 de dezembro deste mesmo ano, de forma presencial, junto a Prefeitura, no Departamento de Tributação e Fiscalização, situado na avenida Brasil, nº 1059, bairro Bom Jesus, no horário das 7h às 11h, de segunda a sexta-feira, ou por procuração. Como método de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados mediante a realização de prova objetiva de múltipla escolha, composta por 20 questões, que versarão sobre as áreas do conhecimento de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos de cada cargo. Além de prova de títulos para os concorrentes dos cargos de professores, e prova prática para os cargos de motoristas. Vale salientar que a prova objetiva tem data prevista para aplicação no dia 19 de dezembro de 2021, no turno da manhã, das 8h às 11h. Validade De acordo com os editais de abertura, estes Processos Seletivos terão validade de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período a critério da administração. download edital_de_abertura_n_002_2021.pdf download edital_de_abertura_n_003_2021.pdf

