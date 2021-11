Cidade 26/11/2021 09:15 Assessoria de Comunicação Paranaita: Secretaria de Agricultura realiza Dia de Campo em parceria com Sebrae no Manejo da Piscicultura Foto: Divulgação A Secretária de Agricultura Dayene Magri juntamente com sua equipe técnica esteve acompanhando o Dia de Campo da Piscicultura que aconteceu na última quarta-feira (24) na propriedade do produtor Sergio Euflauzino na Comunidade Jardim Éden (Assentamento São Pedro).

O dia de campo foi ministrado pelo engenheiro de pesca Jailson Baumgartner através do Programa Paranaíta + Agro, onde ocorreu a primeira soltura de alevinos e despesca dos peixes na propriedade, o especialista tirou várias dúvidas, e demonstrou algumas técnicas no manejo da piscicultura aos produtores presentes.

Na ocasião compareceram o Secretario Assis Frizon (Desenvolvimento e Tecnologia), Jessica Meireles (Coordenadora do Sebrae de Paranaíta), Regiane Oliveira (Representante do Sindicato Rural), Cristiano Kuhl (Engenheiro Agrônomo especialista em fécula) entre outros representantes da Gestão Municipal e do Sebrae.

