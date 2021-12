Servidores da Saúde de Primavera do Leste foram homenageados com certificado de Honra ao Mérito, pelo desempenho e comprometimento com o Sistema único de Saúde (SUS). A homenagem faz parte da 6º Edição do ‘Projeto Servidor em Destaque em Saúde Sus’ promovida pelo Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria Geral do Sus, em reconhecimento à atividade laboral desenvolvida. A solenidade foi realizada no Centro de Eventos Casa Branca, em Primavera do Leste.

O projeto tem como objetivo reconhecer profissionais que fazem a diferença nas unidades do SUS. O evento homenageou 43 servidores, sendo que dois receberam homenagem diferenciada, pois foram escolhidos exclusivamente pela comunidade e colegas de trabalho, por meio de votação, como os profissionais que mais se destacaram ao longo deste ano.

“Este ato é uma forma de agradecer por todo o empenho e reconhecer o trabalho desenvolvido por esses servidores ao longo desse ano que foi muito difícil. É muito gratificante ver as políticas de valorização sendo colocadas em prática, mas gratificante ainda é ver a emoção desses profissionais ao serem reconhecidos, uma gestão simples, mas com imensa relevância, inclusive agora mais do que nunca queremos executar todos os projetos que temos na Política de Gestão de Trabalho e Educação da Saúde”, enfatizou a assistente social, Oneide Martins Romera, representando a Ouvidora Geral do SUS, Edna Marcele da Cunha.

Já a presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde de Mato Grosso (SISMA/MT), Carmen Machado, dedicou o reconhecimento a todos os servidores, inclusive os que faleceram vítimas da Covid-19. “Chegar até aqui não foi fácil ainda mais nesses últimos dois anos. Muitos acham que ser servidor público é tranquilo, mas só nós conhecemos nossas lutas diárias. Dedico essa homenagem a todos os nossos colegas, em especial os que já não estão entre nós. Parabenizo também a iniciativa desse projeto”, frisou.