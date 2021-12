Cidade 06/12/2021 11:19 Nexa vai entregar mais de 300 kits de Natal para famílias de Aripuanã A iniciativa é mobilizada pelos colaboradores, empresas parceiras e Secretaria de Assistência Social do município O Programa de Voluntariado da Nexa “Somos Todos” quer fazer o Natal de famílias da sede do município de Aripuanã mais feliz. A iniciativa “Juntos, Somos Todos Mais Felizes”, promovida pelos colaboradores da Nexa e das empresas terceirizadas do Projeto Aripuanã, vai entregar 303 kits de Natal com panetone, refrigerante, biscoito recheado e caixa de bombom, neste final de ano. Entre os beneficiados estão crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social da sede do município, cadastrados na Secretaria Municipal de Ação Social. A Secretária de Assistência Social, Rita Schneider, destaca a importância das ações voluntárias para as comunidades. “Em muitos momentos as famílias não têm condições financeiras para compor ceias de Natal. Esses alimentos tornam a celebração mais especial para toda família”, afirma Rita. A coordenadora de Gestão Social do Projeto Aripuanã, Joselle Ferreira, pontua que a ação solidária tem como objetivo contribuir para que as famílias possam ter um Natal de repleta comunhão. “A iniciativa estimula o engajamento dos voluntários em ações de interesse social e comunitário, além disso, fortalece os laços de cidadania, solidariedade e empatia, possibilitando às famílias uma celebração mais feliz e saborosa” afirma Joselle. Toda comunidade está convidada para participar da ação. Os interessados podem montar o kit de Natal para doação ou fazer um Pix no valor de R$ 60,00 para 13997460398, em nome de Rafaela Carvalho Louvison Ferrari, até dia 10 de dezembro de 2021. As doações serão entregues às famílias até o dia 16 de dezembro, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMUAS). Somos Todos - O Programa de Voluntariado “Somos Todos” tem como objetivo estreitar os vínculos e a troca de experiências dos colaboradores voluntários da Nexa. A empresa realiza treinamentos periódicos com sua equipe e promove uma série de iniciativas para promover o desenvolvimento humano e engajar os públicos interno e externo em ações que gerem benefícios à comunidade. Nos dois últimos anos, foram arrecadados 2.752 itens de higiene pessoal e de limpeza, além de 257 kits de Natal.

Voltar + Cidade