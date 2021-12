Cidade 10/12/2021 11:32 Só Notícias/Cleber Romero Bueiro rompe após forte chuva e interdita tráfego na MT-160 em Nova Monte Verde Um bueiro não suportou o aumento no volume de água devido à forte chuva e acabou rompendo, ontem à noite, num trecho da rodovia estadual, que é a principal via de acesso entre os municípios de Apiacás e Nova Monte Verde (488 e 469 quilômetros de Sinop, respectivamente). Por conta disso, ocorreu a interdição total do tráfego de veículos. Segundo dados confirmados, há pouco, ao Só Notícias, pelo secretário de Obras de Apiacás, Astolfo Stracieri, o ‘Filho’, o trecho pertence ao município de Nova Monte Verde. “Mas já estamos buscando resolver. A interdição prejudica mais Apiacás do que Nova Monte Verde. Por isso, faremos as obras no local para liberar o mais rápido possível”. Filho explicou que a secretaria de Obras da prefeitura de Nova Monte Verde fornecerá uma máquina para ajudar na liberação da rodovia. “Faremos uma ponte provisória ao lado do aterro colocado recentemente lá. A água já levou parte da terra e teremos que fazer um novo aterro. Provisoriamente, queremos começar hoje à tarde construiu uma passagem ao lado para liberar o tráfego”. Ainda conforme o secretário, veículos leves podem utilizar estradas vicinais para conseguir chegar em Apiacás. “Não tem aumento significativo de quilometragem para chegar até a cidade. Precisam penas passar pela balsa. O problema é que essas estradas não podem receber caminhões. Não estão preparadas para isso”.

