Cidade 29/12/2021 08:48 Inscrições para recenseador e agente censitário do IBGE terminam hoje © Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias /Direitos Reservados O período de inscrições no processo seletivo para trabalhar como recenseador e agente censitário no Censo Demográfico 2022 termina hoje (29). São 134 chances para agente censitário municipal (ACM) e 340 oportunidades para agente censitário supervisor (ACS) no estado. Essas duas funções estão no mesmo processo seletivo, que exige escolaridade de nível médio completo. Em Alta Floresta, são 01 vaga para Agente Censitário Municipal (ACM) com remuneração de R$ 2.100,00 + benefícios (requisitos: nível médio completo; carga horária: 40 horas; duração prevista do contrato: 05 meses); Uma (01) vaga para Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI), com remuneração de R$ 1.700,00 + Benefícios (requisitos: Nível médio completo; Carga horária: 40 horas; duração prevista do contrato: 05 meses) Sete (07) vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS), com remuneração de R$ 1.700,00 + benefícios (requisitos: nível médio completo; carga horária: 40 horas; duração prevista do contrato: 05 meses); 47 (quarenta e sete) vagas para Recenseador, com remuneração proporcional à produção ; (requisito: ensino fundamental completo; duração prevista do contrato: 03 meses); Período de inscrições: 15 de dezembro a 29 de dezembro de 2021. Taxas de inscrição: ACAI: R$ 44,00

ACM/ ACS: R$ 60,50 Recenseador: R$ 57,50 Prazo para pagamento das inscrições: CCA/ ACAI: até 11/01/2022 ACM/ ACS/ Recenseador: até 25/01/2022 Data de Aplicação das provas: CCA/ ACAI: 20/02/2022 – Período da tarde ACM/ ACS: 27/03/2022 - Período da tarde Recenseador: 27/03/2022 - Período da manhã . Mais informações nos links: ACAI: https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/382 ACM e CS: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/09 Recenseador: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/10

