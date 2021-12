Cidade 29/12/2021 17:54 Thiago Andrade e Cristian Miranda, g1 MT Pessoas com sintomas gripais lotam hospitais de Lucas do Rio Verde (MT) Prefeitura afirma que realizou 5 mil cadastros de moradores novos, nos últimos dias. — Foto: Cristian Miranda/TV Centro América O município de Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, registra aumento considerável nos casos de pessoas com sintomas gripais que procuram atendimento no Pronto Atendimento Municipal e no Hospital São Lucas. As unidades de saúde da família passaram a atender casos de Covid-19 e sintomas gripais para desafogar a rede. A secretaria de saúde do município, Fernanda Ventura, contou que a cidade atendia 250 pessoas por dia, agora são 500 pessoas. Destaca que, por conta da demanda, o número de médicos para atendimentos saltou de quatro para seis profissionais no PAM. Além disso, aumentou o número de profissionais de enfermagem e na distribuição de medicamentos. O PAM funciona entre 6h até 00h, e os casos graves são atendidos imediatamente. Já os casos leves são atendidos em até quatro horas, segundo a prefeitura. A equipe da TV Centro América esteve no PAM de Lucas do Rio Verde e constatou que 90% das pessoas que procuram atendimentos estão com sintomas gripais. Já o Hospital São Lucas, que é filantrópico e atende pelo SUS, disse que registrou aumento de mais de 200% no número de pacientes com sintomas gripais. A unidade afirma que está reforçando a equipe médica para atender a demanda, que aumentou nos últimos 10 dias. O São Lucas informou que a espera está acima do normal. Avanço da influenza e viroses Após o feriado de Natal, unidades de saúde de Cuiabá e de Sorriso, a 420 km da Capital, registraram aumento significativo de pessoas buscando atendimento com sintomas gripais. Pelo menos três unidades de saúde apresentam reclamações de problemas no atendimento. Em Cuiabá, as UPAs dos bairros Morada do Ouro e do Planalto estavam com filas e, em Sorriso, na região norte do estado, a fila de espera estava enorme.

