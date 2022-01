Cidade 13/01/2022 17:55 Prefeitura de Apiacás lança campanha para conscientizar a população em manter seus terrenos baldios limpos A Prefeitura Municipal de Apiacás lançou a campanha de conscientização para alertar a população sobre a importância de manter os lotes e terrenos baldios limpos. O objetivo da campanha é informar os proprietários de lotes urbanos sobre as exigências do Código de Postura do Município, que prevê notificações e multas em caso de descuido. Além disso, a Prefeitura de Apiacás por meio da Secretaria Municipal de Saúde pretende conscientizar a população sobre os perigos que lotes sujos podem causar à comunidade, contribuindo para a proliferação do mosquito Aedes Aegypti transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika Vírus, já que muitas vezes se tornam depósito de lixo, além da presença de outros animais peçonhentos. A Gestão Municipal pede a colaboração da população para que mantenham seus lotes limpos e cercados evitando assim as multas. A Prefeitura tem feito a sua parte, limpando e plantando grama nas áreas públicas do município, faça você a sua parte. Manter uma CIDADE limpa e organizada depende da colaboração de TODOS.

