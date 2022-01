Cidade 14/01/2022 19:52 Sinop: Pitbull ataca mulher e acaba sendo executada pelo próprio dono O caso foi registrado há pouco, na rua das Araribas, no bairro Jardim Imperial, em Sinop. Uma cadela da raça Pitbull, foi morta com um tiro, após atacar uma mulher que passava em frente à uma residência. Segundo informações, a vítima caminhava pela calçada quando o animal que estava dentro do quintal, aproveitou que o portão estava aberto e atacou a mulher. Populares que passavam pelo local tentaram separar a cadela, porém sem êxito. Conforme apurado, o dono da cadela, ao ver o ataque pegou uma arma de fogo e efetuou um disparo que atingiu a cabeça do animal que acabou vindo a óbito ainda no local. Já a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Sinop. Ela estava consciente e apresentava ferimentos nos braços, pernas e na barriga. O caso deve ser apurado pela Polícia Civil.

Voltar + Cidade