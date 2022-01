No acumulado do ano, no entanto, foi registrado um aumento de 8,1% em relação a 2020

“É um trabalho que nasce a partir da atuação da equipe da Semsep durante os atendimentos de ocorrências e a análise mensal das ocorrências, mas que passa pelo olhar atento também de outras pastas da Prefeitura, sempre com o objetivo de promover um trânsito fluido, ágil e, acima de tudo, seguro”, destaca o prefeito interino do Município, Gerson Bicego.

Os dados, compilados pela Guarda Municipal de Trânsito (GM), um dos braços da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil (Semsep), servem para monitorar as características de cada acidente e mapear os pontos com mais ocorrências. O material subsidia a implantação de ações pela Prefeitura para frear estas ocorrências, seja com alterações na infraestrutura urbana, implantação de dispositivos adicionais de segurança, reforço de sinalização, ampliação de fiscalização e promoção de ações educativas.

No entanto, no acumulado dos doze meses de 2021, Sorriso registrou 1.765 ocorrências, sendo que pouco mais da metade destes acidentes resultaram somente em danos materiais: 913. Em comparação a 2020, o volume representa um aumento de 8,1% nos acidentes, quando foram contabilizados 1.633. No entanto, em 2021 foram registrados menos acidentes graves: 852, frente aos 845 de 2020.

Em dezembro de 2021, Sorriso registrou 124 acidentes de trânsito. Deste total, 56 causaram vítimas e 68 somente avarias nos veículos envolvidos. O número aponta uma redução de 20% em relação ao mês de novembro, quando foram registradas 156 ocorrências, 67 delas com vítimas. Se a comparação for feita com o mesmo período do ano retrasado, o número representa uma redução um cadinho mais expressiva, de 21,5%, já que em dezembro de 2020 foram registrados 158 acidentes, sendo 80 deles com vítimas.

Aumento da Frota

Titular da Semsep, José Carlos Moura lembra que outras variáveis também são levadas em conta na hora de planejar e executar ações para a melhoria do trânsito. “Nossa cidade está em constante crescimento e a evolução da frota é um dos itens que também impactam diretamente neste processo”. De acordo com dados do Detran, a frota sorrisense em 2021 era de 83.174 veículos, um “up” de 6% em relação a 2020, quando 78.485 veículos estavam registrados em Sorriso.

Se o horizonte de comparação for 2017, a frota atual é 30% maior que a daquele ano, quando 63.857 veículos estavam registrados no Município. “Mesmo com o aumento significativo da frota, o número de acidentes manteve-se dentro de um patamar de relativa estabilidade, com um acréscimo de 6% no número de acidentes em comparação a 2017”, pontua Moura, lembrando que quando se trata do cuidado com vidas humanas, o objetivo é sempre reduzir ao máximo o número de acidentes e zerar o número de vítimas. Em 2017, com uma frota de 63.857 veículos, Sorriso registrou 1.665 acidentes, 100 a menos que os 1.765 de 2021, com uma frota de 83.174 veículos.

Esta frota atual está composta por 24.692 automóveis, 17.642 motocicletas, 11.859 motonetas, 10.761 caminhonetes, 5.599 semirreboques, 3.121 caminhões-trato, 3.044 caminhões, 2.448 reboques, 2.031 camionetas e 1.977 veículos de outras categorias.

Motociclistas mais expostos

Dos acidentes que causaram vítimas ao longo de 2021, 96% deles envolveram motociclistas. E justamente os veículos sobre duas rodas são 35% da frota sorrisense. “Mais uma vez, destacamos a importância da prudência por todos os condutores, respeitando a sinalização e as leis de trânsito e, principalmente, agindo com empatia, sempre com foco na preservação da vida”, pede o secretário, acrescentando que “mesmo com empenho de várias frentes na promoção de um trânsito mais fluido, a participação de cada pessoa, esteja a pé, de bicicleta, moto ou carro, é indispensável para que possamos evoluir para um trânsito cada vez mais humano”.