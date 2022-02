Cidade 05/02/2022 06:59 Prefeitura de Sorriso iniciam estudos para implantação de ciclovia no anel viário Análise é necessária para avaliar viabilidade da estrutura solicitada pela Câmara de Vereadores Seja para praticar esporte, seja como opção de transporte, o fato é que as bicicletas já conquistaram o coração, o pulmão e os músculos de muita gente. Para ofertar um novo local em que seja mais seguro o convívio entre as bikes e veículos maiores, a Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria da Cidade (Semcid), e a Associação Pró-Asfalto Sorriso – Ipiranga (Apasi), deu início nesta sexta-feira (4), ao processo de estudo de viabilidade para a implantação de uma ciclovia em um trecho de cerca de 10 km no eixo oeste da MT-242. O trecho em questão está localizado na saída para Ipiranga, passando por uma área de condomínios e retornando para a Avenida Blumenau, via Jardim dos Ipês. O prefeito de Sorriso, Ari Lafin, lembrou que a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) também deve ser incluída no processo, por se tratar de trecho de uma rodovia estadual sob concessão. A ação é resultado da solicitação levantada pela Câmara de Vereadores, por meio do requerimento 165/2020, que solicita a construção de uma pista de ciclovia no anel viário da rodovia. “Vamos avaliar tecnicamente a demanda, alinhar este processo com a Apasi e a Sinfra, assim como elaborar o projeto, estimar os custos e seguir com todo o trâmite necessário para uma iniciativa desta natureza”, detalha o titular da Semcid, Ednilson Oliveira. Para o prefeito, a solicitação da Câmara vem ao encontro do movimento em que, cada vez mais, as pessoas buscam incluir o esporte em sua rotina como uma forma de manutenção da saúde nos eixos físico e emocional. O gestor acrescentou ainda o quanto a ciclovia implantada na Avenida Blumenau transformou não apenas o cenário, mas a rotina de muitos sorrisenses. “É inegável o papel do esporte para a promoção da saúde e do bem-estar de cada pessoa, assim como para o processo de socialização, e, no caso do ciclismo, o item segurança é indispensável”. Também participaram da reunião, promovida no gabinete do prefeito, o diretor-administrativo da Apasi, Nodimar Correa, o secretário de Governo, Hilton Polesello, e o arquiteto Eduardo Sperotto.

Voltar + Cidade