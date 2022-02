Cultura 18/02/2022 09:57 Assessoria SMCJ Secretaria de Cultura de Alta Floresta abre inscrições para Varanda Criativa A Prefeitura Municipal de Alta Floresta por meio da Secretaria de Cultura e Juventude, realiza o chamamento para os grupos que trabalham com artesanato para decoração e alimentação para participarem da Varanda Criativa. A Varanda Criativa visa fomentar a economia solidária em Alta Floresta por meio da cadeia produtiva do artesanato e gastronomia criativa. O intuito é que novos grupos, de várias áreas, a exemplo da cadeia produtiva do artesanato, se engajem nos projetos que serão efetivados, ainda este ano, pela Secretaria de Cultura e Juventude. O cadastro poderá ser realizado na Secretaria de Cultura e Juventude localizada na praça da cultura até o dia 11 de março de 2022. A primeira Varanda Criativa acontecerá no dia 18/03 na praça da Cultura das 16 às 21 horas.

