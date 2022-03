Cultura 03/03/2022 16:15 Estadão Mato Grosso Câmara aprova lei que torna baguncinha patrimônio cultural cuiabano Os vereadores aprovaram, em segunda votação, o projeto de lei que torna o baguncinha, lance cuiabano, junto com a maionese temperada, como patrimônio cultural imaterial de Cuiabá. A proposta foi votada na sessão ordinária desta quinta-feira (03) e recebeu 16 votos favoráveis, uma abstenção, da vereadora Michelly Alencar (DEM), e houve o registro de sete ausências. Agora, o documento segue para análise do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), que pode sancionar ou vetar. Caso rejeite a matéria, a discussão retornará à Câmara de Cuiabá. O projeto de autoria do vereador Adevair Cabral (PTB) tramita desde o ano passado e sofreu emendas supressivas da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), que retirou alguns artigos do texto. A ideia dividiu opiniões. Alguns consideram desnecessária, mas o autor defende a propositura alegando que é constitucional e que foi acolhida pela população, principalmente daqueles que sobrevivem da venda do lanche. “O objetivo desta propositura é buscar a valorização das tradições que fazem parte da nossa culinária e gastronomia e buscar dar respaldo ao funcionamento dos trailers de lanche e similares e para que o lanche baguncinha, juntamente com a maionese temperada, seja considerado patrimônio cultural de Cuiabá. Por isso, a importância desta Lei para que valorize e reconheça tantos trabalhadores informais que trabalham com o lanche em específico”, diz trecho da justificativa apresentada pelo parlamentar.

Voltar + Cultura