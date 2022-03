Cultura 07/03/2022 14:17 Exposição fotográfica reflete sobre o modo de vida do Povo Xavante Nesta segunda-feira (07) acontece o lançamento virtual da mostra fotográfica “Território: nosso corpo, nosso espírito” projeto realizado através do edital Movimentar da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do estado de Mato Grosso (SECEl-MT). A exposição virtual é o resultado dos trabalhos que os jornalistas Clea Torres e João Paulo Fernandes, realizaram em 2019 na Terra Indígena (T.I) São Marcos, região de Namunkurá (519Km de Cuibá). Na ocasião eles produziram o documentário que leva o título da mostra e a série documental Tsirãpré Dzawidzé: Proteção do Cerrado. Segundo os curadores, este projeto é mais uma oportunidade para que os moradores de Barra do Garças conheçam a cultura do povo Xavante. “Os moradores da cidade encontram indígenas diariamente nos mais variados lugares, entretanto o preconceito gerado continua em evidência. Aprender sobre o Povo Xavante é uma tarefa nossa. Por isso, temos a obrigação de conhecer a cultura deste povo para não reproduzir conceitos equivocados. É somente através do conhecimento que podemos gerar uma sociedade mais justa e igualitária”, pontuam os organizadores.

