Cultura 08/04/2022 10:26 Governo de MT publica três novos editais de fomento à cultura As seleções públicas Estevão de Mendonça de Incentivo à Literatura, Rede Pontos de Cultura e Viver Cultura estão disponíveis no site www.secel.mt.gov.br/editais Três novas seleções públicas de fomento ao setor cultural já estão disponíveis no site da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). Nessa quinta-feira (07.04), a Pasta publicou os editais Estevão de Mendonça de Incentivo à Literatura, Rede Pontos de Cultura de Mato Grosso e Viver Cultura. As inscrições começam na próxima segunda-feira (11.04) e seguem até 19 de maio. Com valores que vão de R$ 2 milhões a R$ 10 milhões por edital, os investimentos do Governo do Estado contemplam a cadeia mato-grossense do livro, leitura e literatura, a rede de pontos de cultura e uma ampla gama de atividades artísticas e de vivências culturais. Ao todo, as três seleções públicas abarcam quase 400 projetos de diversos segmentos e linguagens artístico-culturais, impulsionando o setor cultural por todo o Estado. Além de propiciar o acesso da população a bens culturais, os investimentos amparam os profissionais do setor, que incluem produtores culturais, artistas, escritores, bem como os povos e comunidades que compõem a diversidade cultural mato-grossense. Em breve ainda será publicado ainda o edital Revita Bibliotecas, que vai financiar projetos de qualificação de espaço, acervo e serviços de bibliotecas públicas geridas por prefeituras municipais. Juntos, os quatro editais somarão R$ 17 milhões de investimento, integrando o maior programa de fomento à cultura da história de Mato Grosso. “Sinto-me honrado em fazer parte desse momento histórico para a cultura mato-grossense. São investimentos que beneficiam os trabalhadores do setor e a sociedade como um todo, pois geram renda, emprego e ações que democratizam a cultura por todo o Estado. É com muita satisfação que apresentamos esses editais”, destaca o secretário da Secel, Jefferson Carvalho Neves. Confira os editais publicados nessa quinta-feira (07.04): Viver Cultura Para contemplar propostas de variadas áreas artístico-culturais, o edital conta com R$ 10 milhões de investimento. Do mundo das artes, que incluem música, teatro, dança, circo, artes visuais e artesanato, serão 120 projetos selecionados. Também serão atendidas 10 propostas de ações formativas, 15 propostas da cultura da infância ou da pessoa idosa e mais 26 abrangendo circulação, exposições, mostras e festivais. O ‘Viver Cultura’ selecionará ainda outros 95 projetos de vivências e práticas culturais de povos e comunidades indígenas, ribeirinhas, negras e quilombolas, hip hop, capoeira, povos ciganos, LGBTQI+ e imigrantes. Acesse o edital e anexos AQUI Rede Pontos de Cultura - Mato Grosso Com R$ 2 milhões de investimento, o edital vai selecionar 40 projetos desenvolvidos nos espaços reconhecidos como Pontos de Cultura em Mato Grosso. O objetivo é impulsionar os locais que funcionam como instrumento de articulação de ações já existentes nas comunidades, e que compõem uma rede horizontal de articulação, recepção e disseminação de iniciativas culturais. Acesse o edital e anexos AQUI Estevão de Mendonça de Incentivo à Literatura Em sua segunda edição, o edital disponibiliza R$ 2 milhões que serão investidos na criação e publicação de obras literárias, em formato impresso e digitais, e de projetos de fomento à leitura. Serão selecionados 33 projetos de publicação de obras e 18 de fomento à leitura. E para estimular o surgimento de novos escritores, neste ano o edital contempla ainda mais 22 projetos de incentivo à criação. Acesse o edital e anexos AQUI

