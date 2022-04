Cultura 10/04/2022 09:19 Nortão Online Inaugurado: Centro de eventos de Guarantã do Norte leva o nome do Ícone da cultura regional, Renan Dimuriez Inaugurado no dia 29 de junho de 2021, o Centro de Eventos de Guarantã do Norte leva o nome do ator, comunicador, jornalista e teatrólogo Renan Dimuriez, que faleceu em decorrência de complicações da Covid-19. Nesta sexta-feira(08), o espaço recebeu a presença de lideranças políticas em um almoço, logo após a entrega de patrulhas mecanizadas a associações de produtores e IFMT. Segundo apurou o Nortão Agora, a homenagem partiu das autoridades municipais em reconhecimento à dedicação e luta de Renan em prol da cultura regional. O artista faleceu aos 58 anos no Hospital Regional de Sorriso no dia 03 de março do ano passado. De acordo com familiares, ele havia contraído o novo coronavírus cinco meses antes. Desde então, vinha enfrentando as sequelas da doença. Nos últimos 35 dias de vida, o quadro clínico dele se agravou devido a vários fatores, inclusive o surgimento de um câncer. Trajetória Renan Dimuriez é considerado um dos mais talentosos artistas mato-grossenses, atuando durante décadas na região norte do estado. Dedicou a sua vida ao teatro, sendo inclusive autor de várias peças. “Muriez” como era carinhosamente chamado pelos amigos mais próximos, idealizou e ajudou a realizar vários festivais de música e teatro em cidades como Alta Floresta, Colíder, Guarantã do Norte, dentre outras. Renan era dono de uma belíssima voz e se destacava pela expressão corporal, herança dos vários anos de atuação no teatro. Renan Dimuriez foi um dos mais atuantes profissionais do rádio em Colíder, onde também trabalhou como apresentador de telejornais em emissoras locais. Em Colíder e Guarantã do Norte desempenhou as funções de assessor de comunicação, secretário e diretor de cultura. Ele ainda teve participação importante e decisiva em inúmeras campanhas eleitorais, destacando-se principalmente na apresentação de comícios e reuniões. José Renan Teodoro, o Renan Dimuriez, era divorciado e deixou um filho e um neto.

