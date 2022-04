Por meio do Projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, a prefeitura de Alta Floresta em parceria com as secretarias de Assistência Social e Cidadania, Cultura e Juventude, organizou a semana da Páscoa para atender crianças do município. A abertura da Toca do Coelho aconteceu no último domingo, dia 10 de abril.

Com a Praça da Cultura toda decorada, a Toca do Coelho recebeu a visita de centenas de crianças, o momento proporcionado pela gestão busca o reencontro de tradições e culturas, promovendo a magia e imaginação para as crianças do município. “Estamos saindo de uma pandemia, a gente quer trazer um pouquinho mais de alegria para a criançada. O intuito da páscoa é isso, trazer uma lembrança e um docinho para comemorar essa semana abençoada”, apontou a primeira dama Vilma Gamba.

A Páscoa Eu Amo Alta Floresta conta com ações voltadas às crianças assistidas pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania. A iniciativa contou com parceira privada, empresas e empresários que fizeram doações contribuindo para as comemorações. “Quero agradecer aqui imensamente os nossos patrocinadores, que acreditaram e mais uma vez atenderam o nosso chamado para que pudéssemos proporcionar estes momentos para todas as nossas crianças”, pontuou a primeira dama.

A gestão vem promovendo oportunidades de lazer aos munícipes, aproveitando as principais datas comemorativas para reunir famílias. “Alta Floresta precisa dessa motivação para as crianças, para que entendam o renascimento de Jesus Cristo e comemorar a Páscoa, então através disso, destas ações, a gente consegue ir suprindo uma parte destas necessidades, ter estes locais para fazer essas comemorações e ver essa movimentação a gente percebe que estamos no caminho certo, fazendo o que é o anseio da população”, destacou o prefeito Valdemar Gamba.

A Toca do Coelho estará aberta para visitação no decorrer da semana, com exceção da sexta-feira (15), mas volta no sábado e domingo de Páscoa.