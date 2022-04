Cultura 20/04/2022 11:30 Cida Rodrigues | Secel-MT Intérpretes de Nico e Lau são homenageados como Mestres da Cultura Mato-grossense Neste sábado (23.04), às 20h, no Cine Teatro Cuiabá, filme e pocket show celebram a trajetória dos atores Justino Astrevo e Lioniê Vitório A trajetória artística e a relevante contribuição ao humor e à cultura popular fizeram com que a dupla Nico e Lau se tornasse parte da simbologia e iconografia da identidade mato-grossense. E, para homenagear os atores Justino Astrevo e Lioniê Vitório, que interpretam os personagens, estreia neste sábado (23.04), às 20h, no Cine Teatro Cuiabá, o filme ‘Mestres da Cena’, que será acompanhado pela apresentação do espetáculo ‘Remedeia Com Que Tem’. Com 40 minutos de duração, o filme integra o projeto selecionado em edital da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) que visa celebrar a dupla de artistas como Mestres da Cultura Mato-Grossense. O documentário de curta-metragem narra a história por trás dos personagens, falando sobre a vida, obra e legado de Justino Astrevo e Lioniê Vitório, desde a iniciação nas artes, passando pela formação e principais influências, até suas contribuições no desenvolvimento artístico atual fora dos palcos. Em ‘Remedeia Com Que Tem’, Nico e Lau apresentam um show humorístico que faz uma viagem na linha do tempo resgatando os causos do início da carreira até chegar na fase atual de grande apelo popular. O espetáculo de uma hora de duração acontece logo após a exibição do filme, trazendo histórias, performances e interpretação de músicas. A união dos dois projetos compõe o 4º Quero Mais Cultura, que é patrocinado pelo Governo de Mato Grosso, por meio de emenda parlamentar atendida pela Secel-MT. Com entrada social de apenas dois quilos de alimentos, a programação comemora a trajetória da dupla humorística mais popular do Estado. “Será uma programação imperdível, em que poderemos dar boas gargalhadas e celebrar a vida e carreira da dupla que promove a cultura matogrossense através do humor há tanto tempo. Para nós, da Secel, é uma honra contribuir para que a história desses extraordinários artistas seja reconhecida, preservada e difundida. Viva os mestres da cultura!”, destaca o secretário adjunto de Cultura da Secel, Jan Moura. Lioniê Vitório e J. Astrevo: Mestres da Cultura Além do trabalho humorístico‚ os atores Lioniê Vitório e Justino Astrevo são admirados também pela valiosa contribuição em preservar e difundir a cultura mato-grossense. Para se consolidarem no mercado das artes cênicas, os artistas acumulam décadas de dedicação ao teatro antes mesmo da criação das personagens Nico e Lau. Lioniê Vitório, o Nico, é mato-grossense de Santo Antônio de Leverger. Formado em Artes e pós-graduado em Patrimônio Cultural, começou sua carreira artística em 1986, no Grupo Ânima de Teatro, na antiga Escola Técnica Federal de Mato Grosso‚ hoje IFMT.

