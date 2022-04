Cultura 27/04/2022 05:15 Mostra de cinema exibe produções mato-grossenses a partir desta quinta-feira (28) A primeira edição da Mostra Miraluz exibe coletânea de produções do coletivo homônimo e apresenta a estreia do documentário Areão, obra mais recente do grupo, realizada em 2022. A exibição dos curtas-metragens e debates sobre cinema em Mato Grosso ocorrem dias 28 e 29 de abril, no YouTube e Facebook do coletivo, a partir das 19h30 (horário de Cuiabá). O evento marca o aniversário de oito anos do Coletivo Audiovisual Miraluz, que surgiu em 2014 com a exibição de seu primeiro filme, Sísifo. “Nesse período, foram realizados, entre lançamentos e pós-produção, mais sete curtas-metragens. Com espírito coletivista e amor ao cinema, Miraluz Films reúne um grupo de amigos apaixonados pela sétima arte”, recorda Wuldson Marcelo, cineasta e membro do coletivo. Os debates sobre cinema que ocorrem na mostra discutem pautas como: produção independente, processos criativos, distribuição e perspectivas audiovisuais. A Mostra Miraluz foi financiada pelo Edital Movimentar Cultura, desenvolvido pela Secretaria De Cultura, Esporte e Lazer, e visa fomentar projetos de ações culturais com o objetivo de fortalecer e reestruturar o setor produtivo em Mato Grosso. Programação 28.04 Sísifo (de Valdecy Azambuja, 2014, 3 minutos); Risos na Madrugada (de Felippy Damian e Valdecy Azambuja, 2015, 11 minutos); A Primeira Morte de Pedro (de Felippy Damian, 2015, 11 minutos); Se Acaso a Tempestade Fosse Nossa Amiga, Eu me Casaria com Você (de Felippy Damian e Wuldson Marcelo, 2015, 20 minutos); Mediação: Francisco Krauss. 29.04 Aquilo que me Olha (de Felippy Damian, 2018, 26 minutos); Lançamento: Areão (de Felippy Damian, 2022, 47 minutos) Mediação: Francisco Krauss

