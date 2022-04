Cultura 27/04/2022 07:00 Assessoria | PMAF Alta Floresta: Secretaria de Cultura oferece vagas em oficinas e cursos gratuitos para a população Foto: Divulgação A cultura é transmitida de geração para geração e é considerada um conjunto de conhecimentos, valores, símbolos, tradições, ideias, costumes e práticas que se tornam características de uma sociedade. Para valorizar ainda mais a arte, a cultura e o aprendizado no município, a Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Cultura e Juventude, oferece oficinas e cursos gratuitos em diversas áreas. As aulas disponíveis contemplam turmas a partir dos 08 anos até a melhor idade, proporcionando aprendizados nas mais variadas artes, como violão, canto, teatro e artes visuais – pintura em tela, ofertados no centro cultural, anexo à Praça da Cultura, entre as 07h e as 17h, de segunda a quinta-feira. Inscrições gratuitas a serem feitas na sede da secretaria de Cultura, na Praça da Cultura (praça do avião). As oficinas de artes visuais fecham turma com 05 vagas, já as outras três oficinas fecham turma com 10 vagas. Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (66) 3903-1027.

