Cultura 16/05/2022 16:29 Assessoria | PMAF 2º Fórum Municipal de cultura foi realizado em Alta Floresta Foto: Divulgação No dia 14 de maio a Secretaria Municipal de Cultura e Juventude realizou o 2º FORUM MUNICIPAL DE CULTURA. A programação oficial teve convite estendido a toda comunidade, com especial atenção aos artistas, técnicos, produtores, trabalhadores e trabalhadoras da cultura de forma geral. Bem como aos representantes de entidades, organizações da sociedade civil e gestão municipal. Na oportunidade se fizeram presentes artistas de vários segmentos e representantes de entidades, servidores da Secretaria de Cultura e Juventude e a Vereadora Francisca Ilmarli, que é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Câmara Municipal. Na pauta foi apresentado um breve relatório das realizações da pasta da Cultura, com destaque para melhorias nos equipamentos como Biblioteca Pública Municipal Dr. Ruy Ramos, Centro Cultural Helena da Riva; criação da Galeria Inês Grade; implementação da E.M.A. – Escola Municipal de Artes; retomada de eventos como FESCAF – Festival da Canção de Alta Floresta que em 2021 teve sua 32ª edição; o sucesso do projeto Varanda Criativa – Feira de Artesanato e Comidas Típicas que em suas 3 edições realizadas (nos meses de março, abril e maio) obtiveram grande circulação de público e alto volume de vendas; conquistas de recursos via emendas parlamentares e participação em editais do Estado; e o apoio aos artistas locais na participação junto aos mesmos. Ainda se abordou a organização do Regulamento e a criação da Lei Municipal 2.663/2021 que institui taxas para ocupação para o Teatro Agostinho Bizinoto, o que oportunizará recursos para sua manutenção. E da aprovação da Lei Municipal 2.677/2021 de incentivo fiscal a projetos culturais, principal política pública de fomento a cultura local. Porém o momento mais importante da programação foi a apresentação da minuta do PLANO MUNICIPAL DE CULTURA. Na oportunidade a Secretária Municipal de Cultura e Juventude Elisa Gomes explanou da importância do documento, que compõe o CPF da Cultura (Conselho, Plano e Fundo) e que constituirá instrumento obrigatório para participação em editais futuros por parte do Governo Federal e Estadual. Bem como para recebimento de recursos via Fundo. O Plano é composto das peças: apresentação, projeto de Lei com anexos 1 e 2. O primeiro anexo é o que ganhou maior destaque, já apresenta Programas Estratégicos com metas e submetas para os próximos 10 anos. Foi feita leitura na íntegra do anexo 1, e aberto espaço para debate e considerações a respeito, que resultaram em importantes contribuições dos presentes em correções e acréscimo de metas e submetas. Agora o Plano ficará disponível no site da Prefeitura Municipal de Alta Floresta para consulta pública e sugestões poderão ser encaminhadas via e-mail para o endereço [email protected]

