No último dia 30 de maio, a Secretária de Cultura e Juventude, Elisa Gomes Machado apresentou em Audiência Pública, relatório resumido das ações desenvolvidas pela pasta nesses primeiros meses do ano. A audiência foi realizada de forma mista: presencial e virtual transmitida por meio da página oficial no Facebook da Prefeitura Municipal de Alta Floresta e está disponível na integra.

A audiência visa dá transparência na aplicação dos recursos públicos do município, no relatório apresentado pela contabilidade mostra que a Secretaria de Cultura e Juventude comprometeu somente 30% do orçamento da pasta, ficando dentro do previsto. Entre as ações que a pasta desenvolve, Elisa Gomes destacou alguns projetos que já foram executados ou que estão em andamento.

Além das atividades diárias da Secretaria como as aulas de violão, teatro, fanfarra, artes visuais e canto/coral, projetos paralelos como a equipação do teatro Agostinho Bizinoto com som e luz no valor de R$ 250 mil reais, uma conquista por meio do edital do Governo do Estado. A compra dos equipamentos já foi realizada e as empresas já começaram a entrega.

A reforma do avião Douglas DC-3 está com o recurso garantido há mais de um ano, dependendo apenas de uma empresa que atenda as condições para executar o serviço, os editais de licitação foram frustrados porque não apareceu empresa interessada. E outros projetos estão em andamento como o a Festa Junina, FESCAF – Festival da Canção de Alta Floresta, o Festival Rural e o Miss Alta Floresta.

Outro grande projeto é a Varanda Criativa que acontece uma vez por mês. São 106 artesãos cadastrados e uma média de 60 expondo mensalmente. “O projeto tem ganhado uma repercussão muito grande no município e fora dele, outros municípios já estão copiando o nosso projeto e este mês recebemos o convite para expor no bairro Aquarela Hamoa”, destacou a Secretária.

Fazer Mais por Nossa Gente é a marca da gestão Chico Gamba. Com essa perspectiva foi criada a Varanda Criativa, gerando divisas e renda para os artesãos e aumentando a renda familiar. A última Varanda contou com a presença do deputado estadual Nininho, Deputado federal Juarez Costa, senador Carlos Favaro entre outras autoridades políticas que prestigiaram o evento, juntamente o prefeito Chico Gamba e primeira-dama Vilma Gamba.

A criação da Escola Municipal de Arte, apoio aos artistas para acessar os editais lançados pelo Governo do Estado, Fórum Municipal de Cultura, a participação da Tecnoalta, Desfile Cívico do aniversário da cidade, visitas guiadas no Centro Cultural, Sarau Literário, e a casa que foi construída para abrigar o Papai Noel que ganha um novo inquilino a cada temporada, foram algumas das ações que a Secretária Elisa Gomes Machado apresentou como resultado dos trabalhos realizados pela pasta.