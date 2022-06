Cultura 12/06/2022 09:33 Cine SENAR será realizado hoje na Praça da Cultura a partir das 19:h Foto: Divulgação A parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Juventude e o Sindicato Rural de Alta Floresta garante neste domingo dia 12 cinema gratuito. O Cine Senar é um evento que trará diversão e lazer para toda a população de Alta Floresta, especialmente para as crianças na Praça da Cultura a partir das 19:00h. O filme escolhido é sensacional “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”, é uma animação que contém cenas engraçadas e dramas muito bem feitos. São 400 cadeiras para a acomodação de todos além de um bom telão de 10 metros com qualidade de alta definição. Além da exibição de filmes, os participantes também recebem pipoca e algodão doce enquanto assistem ao filme. Venha para a praça assistir um bom filme com toda a família e dá muitas risadas. CINE SENAR – O Cine Senar é um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) que proporciona cultura a população de munícipios em parceria com os Sindicatos Rurais levando cinema gratuito com exibição de filmes com classificação livre e vídeos educativos.

