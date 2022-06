Cultura 24/06/2022 17:01 Arraiá da Floresta começa hoje na Praça da Cultura Foto: Divulgação Terá início na noite desta sexta-feira (24) a primeira edição do Arraiá da Floresta, uma grande festa junina promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Juventude, que traz de volta a tradição dos festejos juninos depois de três anos sem comemoração. Serão três noites de festa com comercialização de comidas típicas e concurso de quadrilha. Realizada na Praça da Cultura nos dias 24, 25 e 26 de junho, o Arraiá da Floresta está com espaço montado com praça de alimentação, concurso de quadrilha infantil e adulto, será realizada mais uma edição da Varanda Criativa e ainda a Casa do Caipira, a casa temática decorada para receber visitantes com espaços para eternizar o momento (painéis para fotografias). Com shows todas as noites, o Arraiá da Floresta está sendo organizado para receber toda a família. Confira a programação: 24/06 (sexta-feira) 19:30 – abertura com fala de autoridades 20:30 – Apresentação da quadrilha RITBOX SÃO JOÃO 21:00 – Show com Miro Coelho 25/06 (sábado) 19:00 – Inicio 20:00 – Apresentação das quadrilhas: ARRAIÁ DAS ESTRELAS ESCOLA MILITAR DOM PEDRO II 21:00 – Show com Kleber e Matheus 26/06 (domingo) 17:00 – Inicio 19:00 – Apresentação das quadrilhas infantis ARRAIÁ ARTE DE APRENDER FOGO NA BOTINA ISSO AQUI TÁ BOM DEMAIS 21:00 – Entrega da premiação 21:30 – Show com Pablo e Odair

