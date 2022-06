Cultura 28/06/2022 09:15 MT Escola de Teatro abre processo seletivo para contratação de professores de teatro Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de contratação de professores de teatro da MT Escola de Teatro. Os profissionais selecionados irão atuar como docentes no Curso Superior de Tecnologia em Teatro para as áreas de Atuação, Direção, Dramaturgia, Produção Cultural e Língua Portuguesa no município de Cáceres MT (Distante 218km de Cuiabá). As inscrições seguem até o dia 12 de julho de 2022, exclusivamente pela internet. O edital completo está disponível nos sites do Cine Teatro Cuiabá e da MT Escola de Teatro. Alguns itens importantes devem ser observados pelos interessados, como comprovar experiência na área almejada, apresentar currículo lattes e/ou portfólio, com participação em produções teatrais e áreas afins comprovada; ter, obrigatoriamente, formação acadêmica superior de graduação e/ou pós-graduação na área de teatro, das artes cênicas ou áreas correlatas. “Também pedimos que o candidato tenha capacidade de liderança, organização, planejamento de atividades do ponto de vista artístico, pedagógico e de produção. Embora não seja fator determinante para a seleção, o tempo de experiência na atividade artística e em processos pedagógicos será considerado na avaliação dos interessados”, explica o coordenador geral da MT Escola de Teatro, Flávio Ferreira. O curso superior de tecnologia em teatro é uma importantíssima linha de qualificação profissional, que visa oferecer uma ponte direta com criadores e pensadores de outras esferas, mobilizando a população, artistas e profissionais de diversas áreas, interessados em aperfeiçoar ou ampliar seus conhecimentos no campo das artes, da filosofia e outros conhecimentos. A intenção é proporcionar à comunidade o acesso gratuito à formação superior em teatro. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected] (Assunto: PROFESSOR DE TEATRO – 002/2022). O equipamento cultural, que é vinculado à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), recebe as inscrições dos candidatos de 27 de junho a 12 de julho de 2022, por e-mail. Sobre a MT Escola de Teatro Maior projeto de artes cênicas de Mato Grosso, a MT Escola de Teatro foi inaugurada em 2016 pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e oferece o curso superior de Tecnologia em Teatro gratuitamente para os alunos. Nesses anos, já formou profissionais graduados que atuam tanto em Mato Grosso quanto fora do Estado, nas áreas de teatro, cinema, televisão e docência. O polo de formação funciona no Cine Teatro Cuiabá, com gestão compartilhada entre a Secel e a Associação Cultural Cena Onze. Após a conclusão de quatro módulos de ensino (quatro semestres), o estudante recebe a formação de tecnólogo.

