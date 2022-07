Cultura 06/07/2022 15:45 Novos conselheiros de Cultura tomam posse nesta sexta-feira (08.07) O evento será no Cine Teatro Cuiabá, com participação do novo colegiado Os novos representantes do Conselho Estadual de Cultura (CEC) para o mandato de 2022 a 2026 tomam posse nesta sexta-feira (08.07), às 19h, no Cine Teatro Cuiabá. A composição do colegiado terá 13 novos conselheiros eleitos este ano pela sociedade civil e os novos membros indicados pelo Poder Público, conforme prevê a Lei 10.378/2016, que regulamenta o órgão. No mesmo dia, antes da posse, os novos conselheiros reúnem-se para debater sobre a participação social na atuação dos Conselhos de Cultura. O encontro será às 16h, com participação do presidente do CEC, o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Jefferson Neves, que ocupa a vaga automaticamente. O Conselho Estadual de Cultura tem o objetivo de estabelecer diretrizes e prioridades para o desenvolvimento da política pública cultural em Mato Grosso, tendo competências deliberativa, normativa, consultiva e de fiscalização. Conforme a Lei 10.378/2016, o órgão é composto por representantes eleitos pela sociedade civil e membros indicados pelo Poder Público. Dessa forma, o colegiado possui titulares e suplentes dos segmentos culturais (artes cênicas, patrimônio histórico e cultural, artes visuais, cultura tradicional e étnico-cultural, humanidades, música e rede Pontos de Cultura) e territórios mato-grossenses (Cuiabá, Juruena, Paraguai-Guaporé, Vermelho, Teles Pires e Araguaia). Na eleição deste ano, não houve candidato para a vaga Rede Pontos de Cultura. Em relação aos conselheiros indicados pelo Poder Público, as vagas são distribuídas entre órgãos públicos estaduais descritos na própria lei. Apenas a cadeira do presidente que é ocupada automaticamente pelo secretário da Secel. Conselho Estadual de Cultura – Mandato de 2022 a 2026 Representantes da Sociedade Civil 1 - Segmento Patrimônio Histórico

Titular: Leandro Almeida da Silva

Suplente: Vago 2 - Segmento Humanidades

Titular: Priscila Mendes Pedroso

Suplente: Josiane Magalhães 3 - Segmento Artes Visuais

Titular: Sandra Maria de Rocha Santos

Suplente: Eriton Vinícius Gonzaga de Melo 4 – Segmento Cultura Tradicional

Titular: Oscar Wa Raiwe Uberete

Suplente: Vago 5 - Segmento Artes Cênicas

Titular: Jair Aparecido da Silva

Suplente: Watila Fernando Bispo da Silva 6 – Segmento Música

Titular: Dalva Lúcia Brito do Nascimento

Suplente: Alexsander Manoel de Siqueira Godoy 7 - Segmento Audiovisual

Titular: Maurício Rodrigues Pinto

Suplente: Luiza Raquel Souza e Silva 8 - Território Paraguai-Guaporé

Titular: Luiz Carlos Pereira Coutinho

Suplente – Vago 9 - Território Juruena

Titular: Francieli Santoni

Suplente: Vago 10 - Território Araguaia

Titular: Gabriel Gomes Muria

Suplente: Perillo Jose Sabino Nunes 11 - Território Cuiabá

Titular: Adnilson da Silva Lara

Suplente: Vago 12 - Território Teles Pires

Titular: Alexander Cristiano Carrer

Suplente: Vilmar de Pinho 13 - Território Vermelho

Titular: Daniel Hora de Carvalho

Suplente: Vago 14 - Segmento Rede Pontos de Cultura

Titular: Vago

Suplente: Vago Representantes do Poder Público Estadual Presidente: Jefferson Carvalho Neves - Secel

Titular: Jandeivid Lourenço Moura - Secel

Titular: Raphael Cavassan Dourado - Secel

Titular: Alessandra Keiko Galvão Okamura Ames – Secel

Titular: Adriana Nolibos Baccin – Unemat

Titular: Demárcio Eurides Guimarães – Setasc

Titular: Dilma Aparecida Moreira – Seduc

Titular: Gabriel de Freitas Porão - Casa Civil

Titular: Jefferson Preza Moreno – Sedec

Titular: Juliana Fiusa Ferrari - AMM-MT

Titular: Luiz Correa de Mello Neto – Seplag

Titular: Vago – Fapemat

Titular: Vago – Seciteci

Titular: Vago – Gabinete De Desenvolvimento Regional (Extinto)

Suplente: Robinson de Carvalho Araújo - Secel

Suplente: Veruska Almeida de Souza - Secel

Suplente: Waldineia Ribeiro de Almeida - Secel

Suplente: Rayanny Correa Borges – Secel

Suplente: Ana Paula Da Silva Soares – Setasc

Suplente: Fabiana Pereira Vilacian – Seciteci

Suplente: Gisele Carignani – Unemat

Suplente: Isabel Cristina Melón De Souza Neves – Seplag

Suplente: Juliana Faltz Taborelli – Seduc

Suplente: Luciana Pinheiro Viegas – Sedec

Suplente: Valeria Luana Silva Machado - Casa Civil

Suplente: Waldna Fraga Silva – AMM-MT

Suplente: Vago – Fapemat

Suplente: Vago – Gabinete de Desenvolvimento Regional (Extinto)

