A 33ª edição do FESCAF – Festival da Canção de Alta Floresta, promovido pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta por meio da Secretaria de Cultura e Juventude, está com as inscrições abertas. O candidatos devem confirmar participação até o dia 1º de agosto pelo formulário do google (https://forms.gle/WSow7WYdVMVXeud86), onde é necessário preencher corretamente o formulário e anexar os documentos e arquivos solicitados ou diretamente na Secretaria de Cultura.

O FESCAF é um festival de música que premia artista nas categorias composição inédita e interpretação. O Festival de 2022 contará com uma modalidade de músicas inéditas nas categorias de Música Popular Brasileira (MPB) e Sertaneja, além de uma modalidade de interpretação nas categorias adulto e infanto-juvenil. O regulamento do concurso pode ser solicitado pelo e-mail: [email protected].

O EVENTO

As apresentações serão em agosto, nos dias 26, 27 e 28 na praça da Cultura, sem cobrança de ingresso. Ao todo, a edição ofertará mais de R$ 39 mil em premiação. Os inscritos e classificados serão divulgados nas redes sociais oficiais (facebook e instagram) da Secretaria de Cultura e Juventude.

O evento busca promover o intercâmbio cultura, intensificar o movimento musical no município, descobrir e valorizar novos talentos, difundindo a música como um dos meios essenciais da expressão cultura, mostrar por meio da realização do FESCAF os valores e incentivos à arte e à cultura, valorizar os talentos que residem em Alta Floresta e no Brasil.

A PREMIAÇÃO

Composição Inédita MPB

1º – R$ 4.500,00 + troféu

2º – R$ 3.500,00 + troféu

3º – R$ 3.000,00 + troféu

Composição Inédita Sertaneja

1º – R$ 4.500,00 + troféu

2º – R$ 3.500,00 + troféu

3º – R$ 3.000,00 + troféu

Interpretação Adulto

1º – R$ 2.000,00 + troféu

2º – R$ 1.500,00 + troféu

3º – R$ 1.200,00 + troféu

Interpretação Infanto-Juvenil

1º – R$ 1.000,00 + troféu

2º – R$ 800,00 + troféu

3º – R$ 600,00 + troféu

Este ano o festival ainda vai premiar com troféu a Melhor Letra, Melhor Arranjo, Melhor Intérprete (Modalidade Composição).