O Espaço InCasa e a Tropa do Cria apresentam nesta quinta-feira (11.08) mais uma noite de Carpintaria Cinematográfica, com o curta metragem inédito: “Alice de Tchapa e Cruz”. Traz uma versão cuiabana adaptada da história “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll, rico de muitas histórias incríveis. A exibição será às 20h, no Teatro Cerrado Zulmira Canavarros, e o ingresso é 1 brinquedo usado ou novo.

O curta é uma produção do Espaço InCasa, com direção de André D’Lucca e Wes Oliveira, e conta com a participação de 15 atores: Pedro Paroli, com o personagem palhaço Coçadinha, Julia Duarte, é a Luz, Nicolly Barros, a Alice, Maria Luiza, a Gata, Helena Fernandes e Rosa Emanuelle, são as Ilusionistas, Nathalia Souza e Letícia Souza são as irmãs siamesas, Flávia Samara, a Bailarina, Isa Pardal é a Maria Taquara, Isa Venturoso, a Modelo, Davi Capelletti, como o Juninho, Eloá Pimenta é a avó, Evellyn Erliche, a Sombra, e Pietro Golin, como o Homem Aranha.

A sinopse conta a história de uma avó, interpretada por Eloá Pimenta, que está com grave problema de memória, e serve um chá para a neta Alice, antes de dormir. Após tomar o chá, a menina começa a ter alucinações que a faz transitar por vários pontos turísticos e históricos, entre ruas e vielas de Cuiabá, onde neles encontra com personagens inusitados, tal como Maria Taquara, o Homem Aranha, um fantasma e, como na história original, uma gata que fala.

O Carpintaria Cinematográfica é um projeto dedicado ao cinema, produzido pela Tropa do Cria, uma parceria de D`Lucca com Wes Oliveira, com os alunos do Espaço Incasa.

O público terá um evento para 700 pessoas, com duração de uma hora, sendo o curta de 12 minutos.