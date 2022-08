Muita história com depoimentos dos ex-presidentes marcam o documentário e o livro que serão lançados no dia 15 de setembro durante o XXII Congresso da SBC-MT que acontece entre os dias 15 e 17 de setembro no Hotel Deville.



“Queremos que todos os participantes conheçam a história da Sociedade Brasileira de Cardiologia em Mato Grosso engajada em campanhas nacionais levando informação para a população e trazendo as atualizações para os colegas com eventos, simpósios, congressos e seminários. São 40 anos de história. Vale a pena conferir”, explica o cardiologista Fábio Argenta, presidente da SBC-MT.



Além do documentário ainda será lançado um livro para que tudo fique documentado de forma física.



O EVENTO



Entre os dias 15 e 17 de setembro acontece em Cuiabá o XXII Congresso da SBC-MT.O evento vai tratar de vários temas da área da cardiologia com mesas, redondas, Simpósios Satélites, palestras e ainda traz as novidades em tratamentos, equipamentos, medicamentos, procedimentos e tecnologia que estão sendo usadas em todo o mundo.