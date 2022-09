Evento colocou no mesmo palco personalidades reconhecidas nacionalmente por defender os sons do gênero musical

Sob a luz dos holofotes no palco montado no jardim do Sesc Arsenal, a música foi a grande protagonista. Cerca de cinco mil pessoas assistiram apresentações únicas, nos dias 16 e 17 de setembro, no Sesc Arsenal, em Cuiabá, durante o ‘2º Festival Mato-grossense de Choro’, evento promovido pelo Sistema Fecomércio-MT por meio do Sesc-MT. Personalidades regionais e nacionais, reconhecidas como embaixadores do ritmo, se reuniram para engrandecer o gênero musical.

O público ouviu as apresentações do vencedor do Grammy Latino, o bandolinista Hamilton de Holanda, que dividiu o palco com o pianista Felipe Viegas e o baterista Big Rabello, congelando os olhares em uma performance épica.

Entre os nomes nacionais presentes, também está a dupla Eduardo Neves e Rogério Caetano. No ‘duo’ compartilhado com os visitantes, o som doce e rápido da flauta de Eduardo fez um casamento perfeito com o violão de Caetano.

O Núcleo de Choro da Polícia Militar de Mato Grosso, a Orquestra Cuiabana de Choro, Márcia Oliveira e a ‘UFMT em Cordas’ foram os representantes locais que inebriaram a plateia com interpretações do estilo a partir de uma leitura influenciada pela cultura mato-grossense.

O presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, ressalta que o objetivo do evento foi o de integrar a cidade dentro do circuito musical do ‘choro’ no Brasil, transformando o Sesc Arsenal em um local de referência para os mantes do gênero.

“A intenção é promover esse estilo musical, apresentando sua riqueza histórica e os nomes da atualidade que o representam. Preservar as bases da cultura, da música e da história dos locais em que está inserido é uma das missões do Sesc Mato Grosso e estamos satisfeitos com o resultado do festival”, fala o presidente.