A programação da XV Mostra de Dança de Mato Grosso, realizada pelo Grupo Cidarta, contou com a presença de artistas de Alta Floresta (800 km da capital) e de outras cinco cidades, que apresentaram dezenas de coreografias no palco do Cine Teatro Cuiabá. A curadoria do tradicional evento cultural selecionou obras mato-grossenses premiadas em festivais de dança no ano de 2022, entre os quais estão os alunos do Estúdio de Dança Corpo em Movimento.

O grupo levou as coreografias “Sobrevivendo ao Caos”, premiada no Festival de Dança de Tabaporã-MT e “Agito!”, selecionada para o Palco Aberto do Festival de Dança de Joinville-SC.

O convite foi recebido com entusiasmo pelos bailarinos, que enfrentaram as estradas até Cuiabá na noite da última sexta-feira (30) para participar do evento. Cassiane Leite, professora e coreógrafa, celebrou o acontecimento: “É uma grande honra termos sido convidados a participar dessa importante Mostra de Dança do nosso estado. Nossos alunos trabalharam duro para conquistar esse espaço e ficaram muito felizes com mais este reconhecimento.

A expectativa pela viagem, o frio na barriga para entrar no teatro, tudo isso se dissolve quando a gente começa a dançar e dar o nosso melhor. A Secretaria de Cultura de Alta Floresta atendeu nossa solicitação e viabilizou o deslocamento da nossa equipe até a capital, o que é extremamente importante para nós e para a dança alta-florestense, pois mostra que nosso município reconhece e valoriza as conquistas dos seus artistas”, comemorou a professora.

A equipe de 15 pessoas, composta pela professora e coreógrafa Cassiane Leite, a professora Kaliane Araújo, os sete bailarinos selecionados, além de mães de alunos que auxiliam na organização da turma, retornou para Alta Floresta na manhã de domingo (02), onde foram recebidos pelas famílias para celebrarem o feito.

O grupo então retoma os preparativos para o espetáculo Flicts, que será apresentado em dezembro deste ano.