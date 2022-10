Chocolate, manteiga, trigo, ovos, leite e muitas lambidas de dedo. Foi em meio aos ingredientes e muita diversão que as crianças da Escola Municipal de Artes (EMA), passaram a tarde de quarta-feira, 19. Os pequenos cozinheiros usaram a imaginação e o resultado foi uma mesa cheia de bolos confeitados, tortas, pizzas, panquecas, brigadeiros, salada de fruta, Petit Gateau e muitas outas guloseimas.

A tarde de culinária com as crianças foi promovida Secretaria Municipal de Cultura e Juventude de Alta Floresta encerrando as comemorações do dia das crianças. Cerca de 25 crianças participaram do Master Chefe Mirim com o auxílio de algumas mães e da equipe da Secretaria de Cultura e Juventude.

Com ingredientes e receita na mão os pequenos colocaram a “mão na massa” e o resultado foi surpreendente. “Surpreendeu todas as minhas expectativas porque eu imaginei que elas iam fazer as suas comidinhas, mas trouxeram as suas receitas de casa, quebraram ovos, fizeram suas receitas e os meninos e as meninas arrasaram”, destacou a Secretária de Cultura Elisa Gomes.

A ideia do Master Chefe Mirim, surgiu na Biblioteca Municipal Dr. Ruy Ramos, onde as crianças após a aula vão para esperar os pais, ler e brincar. “Um dia eu cheguei lá e vi as crianças copiando e discutindo receitas dos livrinhos e ai surgiu a ideia de fazer essa tarde, mas não sabia que ia ter tanta participação”, pontou Elisa.

Para os pequenos, lidar com a preparação da comida foi um momento de muitas diversão e brincadeira, no final foi a hora de provar e aprovar as receitas.