“É uma alegria muito grande está entregando para população novamente este que é o único patrimônio histórico tombado por lei em Alta Floresta. A partir de hoje está aberto para visitação”, esta foram as palavras da Secretaria de Cultura e Juventude, Elisa Gomes Machado em seu pronunciamento de reabertura do avião Douglas DC-3.

Após quase 3 anos fechado por falta de manutenção o avião Douglas DC-3 foi todo restaurado e entregue para a população na noite de domingo, 04. Milhares de pessoas estiveram presente visitando o espaço cultural, prestigiando o momento em que Chico Gamba, Elisa Gomes e um dos doadores da aeronave Willian Lima “Metralha” fizeram o desenlace da fita de reabertura do avião dando passagem para as autoridades e convidados entrarem na aeronave e depois a população.

Willian Metralha acompanhado da esposa fez questão de estar presente na reabertura do avião que faz parte da história de colonização do município e foi estacionado na praça da cultura no dia 01 de abril de 2009. “Ele significou muito para minha família, pra mim e pro meu irmão e significa muito mais hoje, porque ele não é mais nosso, é da comunidade é de todos, e é uma alegria ver que todo mundo vem aqui e fica fissurado”, disse Willian que por muitos anos pilotou a aeronave.

A Secretária de Cultura e Juventude, ressalta que a restauração do avião foi realizado com recursos do Ministério Público por meio do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos que tem como presidente Gercilene Meira e faz um pedido a população “usem com muito carinho, com muito cuidado, ele é de vocês cuide como se estivesse cuidando da casa de vocês, esse avião é nosso”, disse Elisa Gomes.

A cerimônia de reabertura contou com a presença do ex-proprietário William Metralha e família, secretário de Fazenda Paulo Moreira, secretário de Governo Gestão e Planejamento Robson Quintino, secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Gercilene Meira, secretário de Infraestrutura, Roberto Patel, vereadora Ilmarli Teixeira, vice prefeita Roseli Rampazio, da primeira dama Vilma Boaro Gamba, prefeito Valdemar Gamba e autoridades.

Neste período das festividades natalinas, o avião Douglas DC-3 estará aberto à visitação todos os dias das 18 às 21 horas.